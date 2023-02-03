  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يبحث مع مزهر سبل تعزيز المقاومة في الضفة والقدس

الجمعة 03 فبراير 2023 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يبحث مع مزهر سبل تعزيز المقاومة في الضفة والقدس



بيروت/سما/

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، نائب أمين عام الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر، على رأس وفد قيادي من الجبهة ضم عضوي المكتب السياسي عمر مراد ومروان عبد العال، ومنسق مكتب العلاقات الوطنية في الخارج عبد الكريم شرقي، وذلك بحضور مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور.

وتناول اللقاء الأوضاع الفلسطينيّة العامة على ضوء تصعيد العدو لاعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني في كامل فلسطين، مؤكّدين على أهمية المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني.

وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز المقاومة وتفعيلها وحماية الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الضفة المحتلة و القدس .

وأكَّد اللقاء على أهمية وحدة قوى المقاومة في ميدان المواجهة، وإرباك حسابات العدو والرد على ممارساته العدوانيّة، لحماية المقدسات وتثبيت صمود شعبنا فوق أرضه.

وحيّا المجتمعون التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مؤكّدين على أنّ هذه التضحيات هي التي تحمي حقوق شعبنا ومقاومته.

#زياد النخالة #جميل مزهر #الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس" تحذر : قد نكون على أعتاب صراع عسكري مع غزة لم يسبق خوضه

وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

هآرتس تكشف تفاصيل جهود أميركا ومصر وبعض الدول العربية لتهدئة الأوضاع بالاراضي الفلسطينية

انخفاض في سعر صرف الدولار

مقتل شقيقين في جريمة إطلاق نار فجر اليوم بالناصرة

رداًَ على إقالة عمر.. كورتيز تضرب منصة مجلس النواب وطليب تنهار بالبكاء

النواب الأميركي يقيل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية والسبب تأييدها فلسطين !

الأخبار الرئيسية

lvl220190227090938 (1)

مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

photo_2023-02-03_15-41-24

شهيد برصاص الاحتلال قرب نابلس

مؤرخون إسرائيليون يحذرون من"خطر داهم على وجود الدولة"

الأسرى: وقف الاحتجاجات وإنهاء الأزمة.. "مصلحة السجون" تنفي

هآرتس تزعم: "التنسيق الأمني" ما زال متواصلا.. ولكن هذا هو الخطر الأكبر..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم