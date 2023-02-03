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على خلفية حادث المنطاد الصيني بلنكين يؤجل زيارته لبكين

الجمعة 03 فبراير 2023 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية حادث المنطاد الصيني بلنكين يؤجل زيارته لبكين



وكالات

كشفت شبكة ABC News الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، قرر تأجيل زيارته لبكين على خلفية حادث المنطاد الصيني الذي ظهر في سماء الولايات المتحدة.

وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه: "بلنكين سيؤجل زيارته المرتقبة لبكين التي كانت مقررة الأسبوع المقبل"، وأضاف، أن السياسي لا يريد إلغاء الزيارة حتى لا "يضخم" الموقف، بالإضافة إلى ذلك، لا يريد أن يهيمن موضوع المنطاد على المفاوضات.

وفي 3 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش تعقب منطاد استطلاع فوق الجزء الشمالي من الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب البنتاغون عن ثقته بأن الجسم الذي طار في سماء البلاد يخص الصين، واتخذت السلطات تدابير طارئة لحماية المعلومات السرية.

وبحسب مزاعم وسائل الإعلام والبنتاغون، فإن المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر كندا ووصل إلى ولاية مونتانا، حيث توجد قاعدة مالمستروم الجوية مع صوامع إطلاق لصواريخ مينوتمان 3 الباليستية العابرة للقارات.

بعد ذلك، صرح صحفيو "وول ستريت جورنال"، بأن بلنكين سيلغي رحلته إلى بكين المقررة في 5 و6 فبراير، وهي أول لقاء لوزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ خمس سنوات.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الخارجية الصينية، أن الجسم الذي شوهد في الولايات المتحدة منطاد مدني، يستخدم للأغراض العلمية، وفي المقام الأول الأرصاد الجوية، وأكدت الوزارة أيضا أنه انحرف إلى سماء الولايات المتحدة عن طريق الخطأ بسبب الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية.

#انتوني بلينكين #الصين #منطاد صيني

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