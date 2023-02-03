اشتية يحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لا تتوقف حتى تستأنف من جديد، ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ونساء.

وأضاف اشتية في بيان، إن متوالية القتل الإسرائيلية تتواصل دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، كان آخرها استشهاد الشاب عبد الله سميح قلالوة (26 عاما)، مساء اليوم الجمعة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو أب لطفل.

وحذر رئيس الوزراء من تبعات تلك الجرائم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة تلك الجرائم والعمل على وقفها.

وتقدم اشتية من والدي الشهيد وزوجته وعائلته، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.