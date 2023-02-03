إصابة ثلاثة مواطنين في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم

بيت لحم/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، اليوم الجمعة، في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مشاركين في فعالية زراعية سلمية منددة بالاستيطان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال أطلقوا الرصاص واعتدوا على المشاركين في الفعالية التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والبلدية ومنطقة تقوع التنظيمية في منطقة "دانيان" شرق البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت ورشّوا غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وأكد أبو مفرح أن المشاركين في الفعالية نجحوا بزراعة الأرض بأشتال حرجية رغم القمع والاعتداء الذي تعرضوا له من المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفا