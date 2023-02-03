  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

الجمعة 03 فبراير 2023 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هناك اتفاقات وشيكة لتطبيع العلاقات مع دولتين إسلاميتين، إحداهما عربية إفريقية.


وبحسب المسؤول، الذي نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" وصحيفة "هآرتس" أقواله فإن اتفاقات مع موريتانيا وإندونيسيا قد تكون وشيكة.


وحافظت إسرائيل وموريتانيا على علاقات بينهما من 1999 إلى 2009؛ وكان لها وإندونيسيا على مدى سنوات اتصالات ودية متوسطة المستوى، وفقا للإعلام الإسرائيلي.

وقال المسؤول إن اجتماعات عُقدت في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين، بناء على دعوة من الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لإحياء الاتفاق بين تل أبيب والخرطوم.


يأتي ذلك في الوقت الذي استضافت فيه إسرائيل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي من المقرر أن يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل يوم الخميس.


وكان الإعلان عن التطبيع الكامل بين إسرائيل وموريتانيا عام 1998 فى العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية ساعتها مادلين أولبرايت، لكن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أعلن عام 2009 قطع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية بعد 10 سنوات من الرفض الشعبى لها، وأمر بجرف مقر السفارة الإسرائيلية الواقع قبالة كرفور "بانبلاه" كرسالة للأطراف الإقليمية المنخرطة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدول الداعمة لها.

#التطبيع مع اسرائيل #موريتانيا #اندونيسيا

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس" تحذر : قد نكون على أعتاب صراع عسكري مع غزة لم يسبق خوضه

وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

هآرتس تكشف تفاصيل جهود أميركا ومصر وبعض الدول العربية لتهدئة الأوضاع بالاراضي الفلسطينية

انخفاض في سعر صرف الدولار

مقتل شقيقين في جريمة إطلاق نار فجر اليوم بالناصرة

رداًَ على إقالة عمر.. كورتيز تضرب منصة مجلس النواب وطليب تنهار بالبكاء

النواب الأميركي يقيل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية والسبب تأييدها فلسطين !

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-03_15-41-24

شهيد برصاص الاحتلال قرب نابلس

مؤرخون إسرائيليون يحذرون من"خطر داهم على وجود الدولة"

الأسرى: وقف الاحتجاجات وإنهاء الأزمة.. "مصلحة السجون" تنفي

هآرتس تزعم: "التنسيق الأمني" ما زال متواصلا.. ولكن هذا هو الخطر الأكبر..

وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم