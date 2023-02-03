  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تحذر من محاولات الإدارة الأمريكية لإنهاء الانتفاضة المسلحة في الضفة

الجمعة 03 فبراير 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر من محاولات الإدارة الأمريكية لإنهاء الانتفاضة المسلحة في الضفة



غزة/سما/

حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولات الإدارة الأمريكية لإنهاء الانتفاضة المسلحة في الضفة المحتلة، مؤكدا أن كل هذه المحاولات لن تنجح، وأن الشباب الثائر سيواصل القتال حتى تحقيق أهداف شعبنا.

ووجه قاسم التحية لشعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقه ووطنه في كل أماكن تواجده، وللشباب في الضفة الذين بعثروا أوراق الاحتلال، وطالبهم باستمرار مقاومتهم.

وقال قاسم خلال وقفة في مدينة غزة نصرة للأقصى ودعماً للمقاومة: "إن المرابطين في المسجد الأقصى يقفون حاجزاً أمام مخططات الاحتلال الصهيوني لتهويد القدس والمسجد الأقصى".

واستنكر قاسم كل بيانات إدانة عملية القدس، موضحا أن العملية البطولية جاءت رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال.
وأكد أن المقاومة في غزة ترقب الأحداث، وأن سيف القدس لا يزال مشرعاً لحماية القدس والأقصى.

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن المقاومة وكتائب القسام ستكون خلف أسرانا في قضيتهم العادلة، كما ستكون سيفاً ودرعاً لشعبنا في الضفة المحتلة.
*الموقع الرسمي - حركة حماس*

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

انخفاض في سعر صرف الدولار

مقتل شقيقين في جريمة إطلاق نار فجر اليوم بالناصرة

النواب الأميركي يقيل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية والسبب تأييدها فلسطين !

الشاباك : اعتقال شابين خططا لتنفيذ لعملية تفجيرية ضد جنود إسرائيليين بتوجيه من القسام

إسرائيل والسودان يضعان "اللمسات الأخيرة" على اتفاقية تطبيع ستوقع هذا العام

رداًَ على إقالة عمر.. كورتيز تضرب منصة مجلس النواب وطليب تنهار بالبكاء

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-03_15-41-24

شهيد برصاص الاحتلال قرب نابلس

مؤرخون إسرائيليون يحذرون من"خطر داهم على وجود الدولة"

الأسرى: وقف الاحتجاجات وإنهاء الأزمة.. "مصلحة السجون" تنفي

هآرتس تزعم: "التنسيق الأمني" ما زال متواصلا.. ولكن هذا هو الخطر الأكبر..

وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم