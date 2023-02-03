حماس تحذر من محاولات الإدارة الأمريكية لإنهاء الانتفاضة المسلحة في الضفة

غزة/سما/

حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولات الإدارة الأمريكية لإنهاء الانتفاضة المسلحة في الضفة المحتلة، مؤكدا أن كل هذه المحاولات لن تنجح، وأن الشباب الثائر سيواصل القتال حتى تحقيق أهداف شعبنا.

ووجه قاسم التحية لشعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقه ووطنه في كل أماكن تواجده، وللشباب في الضفة الذين بعثروا أوراق الاحتلال، وطالبهم باستمرار مقاومتهم.

وقال قاسم خلال وقفة في مدينة غزة نصرة للأقصى ودعماً للمقاومة: "إن المرابطين في المسجد الأقصى يقفون حاجزاً أمام مخططات الاحتلال الصهيوني لتهويد القدس والمسجد الأقصى".

واستنكر قاسم كل بيانات إدانة عملية القدس، موضحا أن العملية البطولية جاءت رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال.

وأكد أن المقاومة في غزة ترقب الأحداث، وأن سيف القدس لا يزال مشرعاً لحماية القدس والأقصى.

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن المقاومة وكتائب القسام ستكون خلف أسرانا في قضيتهم العادلة، كما ستكون سيفاً ودرعاً لشعبنا في الضفة المحتلة.

*الموقع الرسمي - حركة حماس*