مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

أم الفحم/سما/

قُتل شاب يبلغ السادسة والعشرين من عمره، وأُصيب آخر، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت بمدينة أم الفحم، مساء اليوم الجمعة، ليكون بذلك القتيل الثالث في المجتمع العربيّ خلال ساعات.

وتأتي جريمة القتل في أم الفحم، بعد ساعات قليلة من جريمة قتل مزدوجة في الناصرة، والتي أسفرت عن مقتل الشقيقين علي وخالد السعدي بإطلاق نار.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة بأن القتيل، "كان مصابا بجرح اخترق جسده، وكان فاقدا للوعي، وبدون نبض ولا تنفس".

وأضاف: "أجرينا فحوصات طبية لكن لم تظهر عليه أي علامات تدل على الحياة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته" في المكان.

وتابع: "وتم علاج شخص آخر أُصيب بجروح طفيفة"، مشيرا إلى أنه "كان في حالة وعي تام"، حينما تم نقله إلى المشفى، لاستكمال تلقي العلاج.