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وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

الجمعة 03 فبراير 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول وفد أمني مصري رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية بهدف المساعدة بتهدئة الأوضاع.
وقالت قناة i24News الإسرائيلية إن مصر بدأت خطوات مكثفة لتخفيف التصعيد في الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نقلا عن مصادر مصرية إن "رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل طلب من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بأن تعمل أجهزة الأمن الفلسطينية لاستعادة السيطرة على المخيمات الفلسطينية، مقابل التزام إسرائيل بالتراجع عن الخطوات التي اتخذتها بعد العمليات في القدس".

كما أفاد مسؤولون مصريون بأن "مصر تضغط على ضرورة عدم انجرار الفصائل الفلسطينية للصراعات في الضفة الغربية، من أجل منع سفك دماء الفلسطينيين، والتأكد من أن عناصر في الحكومة الإسرائيلية لا تقدم تبريرا لاستغلال الوضع والأنشطة التي تؤدي الى تصعيد التوترات".

#مصر #المخابرات المصرية

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