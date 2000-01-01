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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة

الجمعة 03 فبراير 2023 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة



جنين/سما/

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير عبد الله عفيف زكارنة (55 عاما) من مدينة جنين للمرة الثالثة على التوالي.

وأفادت وفاء زكارنة شقيقة الأسير،بأن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لشقيقها لمدة ثلاثة أشهر.

وكان زكارنة اعتقل على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس قبل نحو عام، ومن ثم جرى نقله لسجن "مجدو"، وسلمته مخابرات الاحتلال قرارا بتحويله للاعتقال الإداري.

ويذكر أن زكارنة تعرض للملاحقة والاعتقال مرات عدة، وأمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال بين إداري وحكم.

وفي السياق، حكمت محكمة الاحتلال في معسكر سالم على الأسير عدي محمد عبد الرحمن أبو جمهور من جنين، بالسجن 12 شهرا وغرامة مالية 2000 شيقل، علما أنه معتقل منذ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفا

#جنين

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