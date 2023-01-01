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"الخارجية": تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

الجمعة 03 فبراير 2023 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا



رام الله/سما/

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية، تحمل إدانة واضحة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ورحبت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن تلك الانتهاكات، واعتبارها ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية، خاصة جميع أشكال العقوبات الجماعية التي تندرج في إطار الفصل العنصري والاضطهاد.

كما رحبت بتقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "يش دين" بشأن فضح عنصرية الاحتلال ومؤسساته في التغاضي عن جرائم المستوطنين، وتوفير الحماية القانونية لاعتداءاتهم الاستفزازية.

وأدانت الوزارة إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، التي كان آخرها عمليات الهدم واسعة النطاق في: القدس، ودوما قرب نابلس، وأريحا، وواد القلط، وكفر الديك، وكما هو حال مسافر يطا والأغوار التي تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات جسيمة تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، وكذلك حملات الاستيلاء على الأراضي كما حصل في بلدتي حزما وجبع وغيرهما.

وحذرت من خطورة التصعيد الاسرائيلي الراهن، معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وقيادته ومؤسسات دولة فلسطين، تهدف لإضعاف الكل الفلسطيني، وضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وشددت "الخارجية" على أنها تتابع جميع هذه الانتهاكات مع الجهات والمحاكم الدولية كافة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التصعيد الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

#الخارجية الفلسطينية

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