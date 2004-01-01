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أسير من الخليل يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الجمعة 03 فبراير 2023 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من الخليل يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال



الخليل/سما/

دخل الأسير جمال إبراهيم عمرو (48 عاما) من الخليل، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إن الأسير عمرو اعتقل عام 2004، وواجه تحقيقا قاسيا وطويلا، ولاحقا صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وهو متزوج وله بنتان وولد.

ولفت إلى أن الأسير عمرو مصاب بورم في الكبد والكلى لم تحدد طبيعته منذ عام 2018، وواجه على مدار سنوات اعتقاله عمليات تنكيل ممنهجة أدت إلى استمرار تفاقم حالته الصحية، كما تمارس إدارة سجون الاحتلال بحقه جريمة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، فإلى جانب إصابته بالأورام يعاني من مشاكل صحية أخرى خاصة الأسنان، حيث تبقى من أسنانه 6 فقط.

#الخليل #الاسير جمال عمرو

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