رام الله/سما/

تصدر استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من استيلاء على الأراضي وهدم للمنازل واعتقالات واقتحامات دور عبادة واعتداءات للمستوطنين، إضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية بسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الجمعة.

كما أبرزت الصحف توقيع حزمة الدعم المالي لفلسطين من الاتحاد الأوروبي، برعاية الرئيس محمود عباس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

- الرئيس يرعى توقيع حزمة الدعم المالي لفلسطين من الاتحاد الأوروبي

- الرئيس ينعى المناضل والكاتب الكبير يحيى رباح

- الاحتلال يخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات في أراضي حزما وجبع ومستوطن يقتحم كنيسة في القدس ويحطم بعض محتوياتها

- اعتقال 20 مواطنا وهدم منزلين ومنشآت في الضفة وقصف غزة

- مجلس الكنائس العالمي يؤكد تضامنه مع شعبنا... 160 مؤسسة حقوقية تطالب الكونغرس بوقف تمويل المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

- الاعتداء على كنيسة "حبس المسيح" .. امتداد لجرائم العصابات الصهيونية الممنهجة ضد المقدسات

- "هيومن رايتس ووتش": إغلاق منازل الفلسطينيين يرقى للعقاب الجماعي وهو جريمة حرب

- اشتية: من الضروري مخاطبة العالم بلغاته والتواصل مع فلسطينيي الشتات والتشبيك معهم

- رواتب الموظفين الأحد بنسبة 85% والاحتلال يقرصن 276 مليون شيقل من أموال المقاصة

- "النقل" تقرر تعديل تسعيرة النقل العام

- الإضراب يشل مرافق الحياة في بيت لاهيا احتجاجا على سرقة "حماس" لأراض حكومية

الأيام

- خلال رعايته توقيع حزمة دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لفلسطين... الرئيس يؤكد أهمية التزام إسرائيل بالوقف الكامل للأعمال أحادية الجانب

- إصابات خلال التصدي لحملة هدم واقتحام... مصادرة 500 دونم من أراضي حزما وجبع

- القدس: يهودي متطرف يهاجم كنيسة ويحاول تكسير تمثال للمسيح... حارس مقدسي مسلم أوقف الاعتداء والمنفذ

- "هيومن رايتس": العقوبات الجماعية الإسرائيلية ترقى لجرائم ضد الإنسانية

- طائرات الاحتلال تقصف مواقع الفصائل في غزة

- سموترتش يقر اقتطاع 100 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

- بايدن وعبد الله الثاني يجددان موقفهما الداعم لـ"حل الدولتين"

- فصل إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لانتقادها إسرائيل

- السودان: البرهان يستقبل إيلي كوهين ويتفقان على العمل لإبرام "معاهدة سلام"

- رئيس تشاد الزائر يفتتح سفارة بلاده في تل أبيب

- رفع تسعيرة النقل العام

القدس

- الرئيس يرعى توقيع حزمة الدعم المالي لفلسطين من الاتحاد الأوروبي

- الملك عبد الله الثاني يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وبايدن يدعو للحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى

- واشنطن توضح: الضفة الغربية أرض محتلة

- مستوطن يحطم محتويات كنيسة "حبس المسيح" بالقدس ويحاول إحراقها

- الاستيلاء على 500 دونم في حزما وجبع وهدم 3 منازل و16 منشأة في دوما وأريحا

- إسرائيل تخصم 276 مليون شيكل من أموال المقاصة

- "هيومن رايتس ووتش": إغلاق منازل الفلسطينيين جريمة حرب

- مسؤولون أمنيون إسرائيليون: إطلاق مقذوفات من غزة سببه التوتر بسجون الاحتلال

- ارتفاع بنسبة 70% على استقالات الضباط الإسرائيليين

- وزير الخارجية الإسرائيلي يجري محادثات مع البرهان في الخرطوم