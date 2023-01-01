محكمة الاحتلال ترفض تجميد قرار إخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان

القدس المحتلة/سما/

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي تجميد قرار إخلاء بناية تعود لعائلة شحادة في حي بطن الهوى المهدد بالتهجير، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود للمواطن يونس شحادة وأبنائه، مستندة إلى ادعاءات جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وتم الاستئناف على القرار، واستمرت المداولات في المحاكم الاحتلالية حتى اليوم، إلى أن قررت المحكمة رفض الاستئناف.

ويعيش في البناية المكونة من خمس شقق، 35 نفرا مهددون بالإخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تزعم أن الأرض المقامة عليها البناية السكنية تعود ليهود يمنيين قبل أكثر من مئة عام، استنادا إلى وثائق مزورة.