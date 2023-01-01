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لندن: فنانون عالميون يطالبون بإنهاء شراكة مركز فني بريطاني مع السفارة الإسرائيلية

الجمعة 03 فبراير 2023 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن: فنانون عالميون يطالبون بإنهاء شراكة مركز فني بريطاني مع السفارة الإسرائيلية



لندن/سما/

 طالب أكثر من خمسين فنانًا عالميا، بمن فيهم الشاعر والكاتب بنيامين زيفانيا، والممثلة ميريام مارغوليس، والفنان المشارك الفائز بجائزة تيرنر، تاي شاني، مركز باربيكان للفنون في لندن بإنهاء شراكته مع سفارة إسرائيل.

وجاءت هذه المطالبة عقب الإعلان عن استضافة مركز باربيكان، أوركسترا القدس الشرقية والغربية يوم الأحد الخامس من فبراير، في حدث فني يتم تنظيمه "بالتعاون مع سفارة إسرائيل في المملكة المتحدة".

ويعتبر الفنانون أن "أوركسترا القدس الشرقية والغربية ما هي إلا محاولة لإعادة تقديم حكومة الفصل العنصري الاسرائيلية على أنها حكومة متنوعة وتقديم الاحتلال العسكري على أنه تسامح".

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#لندن #اسرائيل #الاحتلال الاسرائيلي

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