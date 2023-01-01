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حماس تدعو قيادة السودان إلى العدول عن قرارها بتطبيع العلاقة مع الاحتلال

الجمعة 03 فبراير 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو قيادة السودان إلى العدول عن قرارها بتطبيع العلاقة مع الاحتلال



غزة/ سما /

أعربت حركة حماس عن أسفها وإدانتها الشديدين لما صرّحت به وزارة الخارجية السودانية بشأن تطبيع العلاقة مع اسرائيل.

وعدت حماس في بيان لها، ما جرى خروجاً عن موقف الشعب السوداني التاريخي والأصيل الرافض لنهج التطبيع، والداعم للشعب الفلسطيني، ولعدالة قضيته، ولحقوقه الوطنية، ولعروبة القدس وإسلامية المسجد الاقصى المبارك.

واضافت، "يتزامن إعلان الخارجية السودانية مع تصعيد الاحتلال الفاشي لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وقتله لنحو 35 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري بما فيهم الأطفال والنساء، ناهيك عن سرقته للأرض وتوسيع المستوطنات، وتدنيسه لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الاقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، الأمر الذي سيوفّر للاحتلال الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات والممارسات العنصرية بحق شعبنا".

واكدت، رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، داعية القيادة السودانية إلى العدول عن هذا المسار الخاطئ والذي لن يخدم سوى أجندة الاحتلال الرامية لضرب وحدة الأمة، ولتناقضه مع عقيدة ومصالح الشعب السوداني الشقيق.

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