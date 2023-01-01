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إسرائيل تلغي الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الاستهلاكية

الجمعة 03 فبراير 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تلغي الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الاستهلاكية



القدس المحتلة / سما /

 أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، مساء الخميس، أنه يعتزم تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية لمجموعة متنوعة من المنتجات تتراوح من الآيس كريم إلى قطع غيار السيارات.

يأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم، وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية هذه التخفيضات في غضون أسبوعين بالضبط، مما سيؤدي إلى زيادة بنسبة 12في المئة في أسعار هذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يتم تمديد أوامر الإزالة الضريبية حتى يونيو/حزيران المقبل، وبعد ذلك ستطلب وزارة المالية تمديد الميزانية من أجل الاستمرار في هذا المسار.

من بين المنتجات التي سيتم تطبيق الحكم عليها: "العصائر والزيوت والصلصات والفواكه المجففة والبسكويت وأدوات المطبخ والأثاث والمفروشات ومنتجات النظافة والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية والبلاستيك والمعدات الكهربائية والأرضيات والمعدات الصحية والأدوات".

وقال بيتسلئيل سموتريتش: "سنواصل تعزيز الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل، بينما نكافح بكل قوتنا ضد غلاء المعيشة، بالإضافة إلى استمرار إلغاء الرسوم الجمركية الذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، فقد حرصنا على تقديم الدعم بعد- الوجبات المدرسية والتنازل عن الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الجبن والزيادات المخطط لها في الوقود وضرائب الممتلكات، كما سنعمل على خفض زيادة أسعار الكهرباء والمياه وغير ذلك".

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