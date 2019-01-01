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مجلس النواب الأميركي يقيل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية والسبب اسرائيل !

الجمعة 03 فبراير 2023 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب الأميركي يقيل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية والسبب اسرائيل !



القدس المحتلة / سما /

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، لعزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وأيد 218 نائبا جمهوريا قرار إزاحة عمر من اللجنة، بينما عارضه جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 211.

وقبيل التصويت، قالت النائبة عمر في خطاب أمام البرلمان إنها "مسلمة ومهاجرة من إفريقيا، فهل تفاجأ أحد منكم أنني مستهدفة، وهل تفاجأ أحد منكم أنني بطريقة ما لا أستحق التحدث عن السياسة الخارجية الأميركية؟".

وأضافت أن "صوتي لن يخفت إذا لم أكن عضوة في هذه اللجنة لولاية واحدة، (بل) سيصبح صوتي أعلى وأقوى".

وقالت عضوة الكونغرس إنه "سواء صوتّم أم لا، فأنا هنا لأبقى، وأنا هنا لأكون صوتا ضد الشر في جميع أنحاء العالم ولأدعو إلى عالم أفضل".

وعلل الجمهوريون إزاحتهم للنائبة عمر بسبب "تصريحات سابقة لها ضد إسرائيل"، حيث واجهت اتهامات في 2019 بـ"معاداة السامية" جراء تصريحات انتقدت فيها دعم بعض المشرعين لإسرائيل.

وفي ذلك الوقت، أدانت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، وجميع الديمقراطيين تصريحات النائبة عمر التي اعتذرت عنها لاحقا.

من جهته، أدان البيت الأبيض إزاحة الجمهوريين للنائبة عمر من لجنة المجلس للشؤون الخارجية.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، إن قرار الجمهوريين "حيلة سياسية وإساءة للشعب الأميركي".

وأوضحت أن "النائبة عمر اعتذرت عن تصريحاتها السابقة وتحدثت بصوت عال عن إدانة معاداة السامية وتأكيد تحالفنا القوي وشراكتنا المهمة مع إسرائيل".

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