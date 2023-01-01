مقتل شقيقين في جريمة إطلاق نار فجر اليوم بالناصرة

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشقيقان علي وخالد السعدي (31 و28 عاما) من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الجريمة وقعت في حي الكروم، إذ أصيب شخصان بإصابات بالغة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى وسط إجراء عمليات إنعاش، إلى أن أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياتهما.

ووفقا للشرطة فإنه "تلقى مركز الشرطة 100 بلاغا من المستشفى الإنجليزي في الناصرة حول وصول مصابين بعيارات نارية بحالة حرجة وأثناء محاولة الأطباء تم إقرار وفاتهما".

وأضافت أن "أفراد الشرطة سارعوا بالوصول إلى المستشفى، وبعد أن رصدوا موقع مكان الحادث باشروا بالتحقيق الذي كشف أن المصابين من سكان الناصرة (28، 31 عامًا) وأن خلفية الحادث على ما يبدو صراع بين المجرمين. وفي هذه المرحلة يقومون بالتحقيق لرصد مكان المشتبه بهم في إطلاق النار وتم إلقاء التحقيق على عاتق وحدة لاهف "433.

وفي سياق ذي صلة، سُجلت في المجتمع العربي 8 جرائم قتل منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إذ قُتل بالإضافة إلى ضحيتي الجريمة في الناصرة اليوم، كل من فارس أبو قطيفان، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، مساء اليوم الجمعة الماضي، وسليم موسى الهواشلة، في الأربعينيات من عمره، من قرية قصر السر بالنقب في جريمة إطلاق نار، وعلي الجاروشي في جريمة إطلاق نار في الرملة، وأشرف مشعل في جريمة إطلاق نار بالقرب من دوار "البيغ" في مدينة الناصرة، ومهران أبو سيف (39 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة يافا، وشربل عاطف عزام (42 عاما) بقرية عبلين.