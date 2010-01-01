وفاة القيادي في فتح يحيى رباح

رام الله/سما/

توفي مساء اليوم الخميس، يحيى رباح، سفير دولة فلسطين الأسبق لدى اليمن، مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية السابق للحركة، الذي وافته المنية في مدينة رام الله.

وقالت حركة "فتح"، في بيان نعي اليوم الخميس، إن فلسطين خسرت برحيل يحيى رباح قامة وطنية وفكرية اتسمت بالعطاء المستمر للوطن.

كما نعى رئيس السلطة محمود عباس، المناضل والكاتب الكبير يحيى رباح، مشيدا بمناقب الفقيد وجهده وتجربته، وحياته الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة شعبه وقضيته العادلة.

وتقدم عباس بصادق مشاعر العزاء والمواساة من عائلة الفقيد، وأبناء حركة "فتح"، والمناضلين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

السيرة الذاتية ليحيى رباح

وولد الفقيد عام 1941، وانضم إلى حركة "فتح" عام 1966، وتخرج من جامعة عين شمس، من كلية الإدارة والاقتصاد، في جمهورية مصر العربية عام 1968.

والراحل كاتب وأديب ومحلل سياسي مخضرم، شغل عدة مواقع قيادية ورسمية خلال مسيرة حافلة بالنضال والعطاء لشعبنا وقضيته العادلة، حيث كان مفوضا سياسيا، ومديرا عاما للإذاعات في منظمة التحرير الفلسطينية، وشغل منصب سفير دولة فلسطين لدى اليمن الشقيق.

وفي عام 2010 عينته اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوضا للإعلام والتعبئة الفكرية، وكان عضوا في الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة.

كما اختير عام 2017 شخصية العام الإذاعية من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الإعلام العرب، كما منحه رئيس دولة فلسطين محمود عباس عام 2019 وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع".