  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منشأة سكنية وحظيرة أغنام ويجرف 15 بسطة تجارية جنوب أريحا

الخميس 02 فبراير 2023 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/ سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة سكنية، وحظيرة أغنام، قرب مقام النبي موسى، جنوب مدينة أريحا.

وقال المواطن عودة علي رشايدة (52 عاما) لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنه، وحظيرة أغنام، واستولت على مقطورة، وألواح طاقة شمسية، ومحرك كهربائي، يملكها وعائلته.

كما جرفت قوات الاحتلال 15 بسطة تجارية سياحية، قرب وادي القلط، تعود لشبان من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأفاد الناشط الميداني في المخيم جبر إبراهيم أبو داهوك بأن قوات الاحتلال جرفت بسطات في الوادي تعود لشبان يعملون ببيع التحف السياحية، ونقل السياح على الدواب، واستولت على مقتنياتها.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على مدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، من خلال حواجز أقامتها منذ السبت الماضي على مداخلها الرئيسية والفرعية، حيث تقوم بايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إلى المدينة أو الخروج منها.

الأكثر قراءة اليوم

"أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟

بالصور: طبيب شاب من غزة حذر من مرض وتوفي به بعد أسبوعين

تهديد اسرائيلي خطير بانهاء حكم الرئيس الفلسطيني ..عباس على طريق عرفات..

طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى

موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

السعودية : امتناع فلسطين عن التصويت لصالحنا “خطأ بسيط جدا”

لأول مرة .. سموتريتش يوقع على اقتطاع مبلغ مضاعف من أموال "المقاصة" الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

هاّرتس : رفع حالة التأهب داخل السجون بزعم ان أسرى فلسطينيون سيحاولون تنفيذ عملية ..

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الأحد المقبل بهذه النسبة...

وزير الجيش الإسرائيلي يُهدد باستخدام “القوة” ضد مطلقي الصواريخ من غزة.. وتحميل “حماس” المسؤولية

رئيس

لهذا السبب .. لقاء متوتر بين الرئيس عباس ورئيسي المخابرات المصرية والاردنية

الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم