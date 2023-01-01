بعد ضغط اميركي كبير..اسرائيل تنظر في إمداد أوكرانيا بالسلاح

القدس المحتلة/ سما/

ذكر موقع "واللا" العبري بأن الحكومة الإسرائيلية تعيد فحص السياسة الإسرائيلية تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا وإمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية، بحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.

وحسب التقرير فان إسرائيل تتعرض لضغوط من إدارة بايدن وأعضاء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين وحكومات أخرى في الغرب لتقديم مساعدات عسكرية مثل أنظمة الدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا.

وحتى الآن ،يؤكد المسؤولون أن إسرائيل رفضت معظم الطلبات الأمريكية والأوكرانية لتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية ، وذلك على خلفية التخوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى توترات مع روسيا وتضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في سوريا.