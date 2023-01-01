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نقابة الصحفيين تكرم المشرف العام على الاعلام الرسمي

الخميس 02 فبراير 2023 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تكرم المشرف العام على الاعلام الرسمي



رام الله/ سما/

كرم وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ممثلا بنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وعضوي الأمانة العامة موسى الشاعر وعمر نزل، اليوم الخميس، المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وذلك لدور الإعلام الرسمي في إنجاح المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي عقد مؤخرا في رام الله وغزة، لما يمثله هذا المؤتمر من انطلاقة جديدة نحو التوجه ليكون اتحاد عام للصحفيين الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وشكر الوزير عساف النقابة على هذا التكريم وهنأهم على النجاح الباهر للمؤتمر، معتبرا أن هذا التكريم بمثابة رسالة شكر لكل الزملاء والزميلات العاملين في الاعلام الرسمي، موضحا ان نقابة الصحفيين الفلسطينيين هي الجسم النقابي الذي يعبر عن تطلعات كل الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية.

وأكد ضرورة الإبقاء على هذا الجسم النقابي وتطويره ليؤدي رسالته على اكمل وجه خاصة فضح جرائم الاحتلال وعصابات مستوطنيه، وهذا وحضر التكريم عدد من المدراء العامين في الاعلام الرسمي .

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