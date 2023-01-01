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"الصحة": 224 شهيدا بينهم 53 طفلا خلال العام الماضي

الخميس 02 فبراير 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة": 224 شهيدا بينهم 53 طفلا خلال العام الماضي



رام الله/ سما/

 أفادت وزارة الصحة بأن عدد الشهداء في مختلف محافظات الوطن خلال العام الماضي بلغ 224 شهيدا، بينهم 53 شهيدا في قطاع غزة، و171 شهيدا في الضفة الغربية.

وبينت الصحة في تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا خلال العام الماضي، الذي صدر اليوم الخميس، أن 53 طفلا شهيدا كانوا من بين مجموع الشهداء في العام ذاته.

وأشارت إلى أن أكثر من 10.500 مواطن فلسطيني أصيبوا خلال العام الماضي، جرى نقل 2.027 منهم إلى المستشفيات الفلسطينية (1.644 في محافظات الضفة و383 في محافظات قطاع غزة)، مضيفة أن 38% من مجموع الإصابات برصاص الاحتلال استهدفت الأجزاء العلوية من الجسم، و45% من الإصابات ناجمة عن الإصابة بالرصاص الحي، ما يدلل على تعمد الاحتلال إحداث أضرار جسيمة تصل إلى القتل.

ولم تسلم الطواقم والمنشآت الصحية من العدوان الإسرائيلي، حيث سجلت الوزارة 171 اعتداء بحق الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف خلال العام الماضي.

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