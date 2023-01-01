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"واللا" العبري: المقاومة بغزة واصلت اطلاق الصواريخ أمس والجيش لم يرد

الخميس 02 فبراير 2023 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا" العبري: المقاومة بغزة واصلت اطلاق الصواريخ أمس والجيش لم يرد



القدس المحتلة/ سما/

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، أنه بعدما واصلت الفصائل الفلسطينية ردها على القصف "الإسرائيلي" لم يرد الجيش.

ونقل المراسل العسكري لموقع واللا العبري امير بخبوط عن المتحدث باسم جيش الاحتلال وهو يحاول شرح ما حدث الليلة الماضية قائلاً: "في نهاية الأمر، بينما هاجم سلاح الجو رداً على صاروخ على سديروت المقاومة الفلسطينية واصلت إطلاق الصواريخ، ولم يرد الجيش الإسرائيلي عليها".‌‌

وقال الاحتلال في بيان له:" رصد اطلاق 12 صاروخ من قطاع غزة فجر اليوم سقط منها 11 صاروخ في مناطق مفتوحة وانفجر احد الصواريخ في الهواء(دفاع جوي)".

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