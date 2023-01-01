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أبو عمرو يطلع القنصل البريطاني العام على التطورات السياسية والميدانية

الخميس 02 فبراير 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، على آخر التطورات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية.

ووضع أبو عمرو، خلال استقباله كورنر في رام الله، اليوم الخميس، بصورة الإجراءات العدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة، في الأراضي الفلسطينية خاصة القدس، والاعتداءات على المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم فيه، ومواصلة هدم البيوت، والتضييق على الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى، والتي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب أبو عمرو القنصل العام البريطاني، بضرورة التحرك الفوري والجاد من قبل بريطانيا، والمجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

#زياد أبو عمرو #القنصل البريطاني

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