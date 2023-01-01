  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الجيش الإسرائيلي يُهدد باستخدام “القوة” ضد مطلقي الصواريخ من غزة.. وتحميل “حماس” المسؤولية

الخميس 02 فبراير 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي يُهدد باستخدام “القوة” ضد مطلقي الصواريخ من غزة.. وتحميل “حماس” المسؤولية



القدس المحتلة / سما /

توعد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، باستخدام “القوة” ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة.

وقال غالانت : “دمر سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الليل، مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لمنظمة حماس”.

وأضاف: “كل محاولة لإيذاء مواطنينا ستقابل بكل قوة من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وجاء تصريح غالانت بعد ساعات من هجمات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس: “أغارت طائرات حربية الليلة على موقع انتاج وتخزين مواد خام كيمائية تستخدمها أنظمة الانتاج الصاروخية التابعة لمنظمة حماس بالإضافة إلى موقع أخر لإنتاج وسائل قتالية حيث يقع الموقعيْن في وسط قطاع غزة”.

وأضاف: “جاءت الغارات ردًّا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء أمس (الأربعاء)، نحو إسرائيل والتي تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”.

وتابع البيان: “تعد هذه الغارات بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس في التسلح وبناء القوة العسكرية”.

وحمل الجيش الإسرائيلي “حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة”.
 

الأكثر قراءة اليوم

تهديد اسرائيلي خطير بانهاء حكم الرئيس الفلسطيني ..عباس على طريق عرفات..

طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى

موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الاحتلال يعلن عن مقتل جندي اسرائيلي متأثراً بإصابته إثر عملية "إلعاد"

لأول مرة .. سموتريتش يوقع على اقتطاع مبلغ مضاعف من أموال "المقاصة" الفلسطينية

أسعار صرف العملات

"يديعوت" : قرارات بن غفير الأخيرة تستنزف موزانة حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

رئيس

لهذا السبب .. لقاء متوتر بين الرئيس عباس ورئيسي المخابرات المصرية والاردنية

الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً

بلينكن

"أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟

بطلب مصري.. وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يضم قيادات عسكرية يزور القاهرة

طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم