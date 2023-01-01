وزير الجيش الإسرائيلي يُهدد باستخدام “القوة” ضد مطلقي الصواريخ من غزة.. وتحميل “حماس” المسؤولية

القدس المحتلة / سما /

توعد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، باستخدام “القوة” ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة.

وقال غالانت : “دمر سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الليل، مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لمنظمة حماس”.

وأضاف: “كل محاولة لإيذاء مواطنينا ستقابل بكل قوة من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وجاء تصريح غالانت بعد ساعات من هجمات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس: “أغارت طائرات حربية الليلة على موقع انتاج وتخزين مواد خام كيمائية تستخدمها أنظمة الانتاج الصاروخية التابعة لمنظمة حماس بالإضافة إلى موقع أخر لإنتاج وسائل قتالية حيث يقع الموقعيْن في وسط قطاع غزة”.

وأضاف: “جاءت الغارات ردًّا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء أمس (الأربعاء)، نحو إسرائيل والتي تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”.

وتابع البيان: “تعد هذه الغارات بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس في التسلح وبناء القوة العسكرية”.

وحمل الجيش الإسرائيلي “حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة”.

