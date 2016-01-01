العثور على ثعبان ضخم في حفرة بملعب جولف

وكالات / سما /

اكتشف بعض لاعبي الجولف في سيدني، ثعبانًا قاتلًا ينتظرهم فى ملعب مباراة الجولف، حيث صُدم اللاعبون في" The Coast Golf and Recreation Club "على الساحل الجنوبي لسيدني عندما وجدوا ثعبانًا أسود ذو بطن أحمر يحتمي في حفرة ملعب الجولف .

لكن هذا لم يمنع لاعبي الجولف من التعرض لصدمة مرعبة عندما قاموا بتفتيش الحفرة أثناء جولتهم، وقال أحد ممثلي نادي الجولف إن الثعبان كان يبحث عن ملجأ من حرارة الصيف الحارقة ثم انتقل في النهاية الى الحفرة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ثعبان بشكل غير مرحب به في ملعب الجولف الأسترالي، وجد الممثل الكوميدي آندي لي مؤخرًا ثعبانًا "ضخمًا" في مخبأ في ملعب بارنبوجل لوست فارمز للجولف في تسمانيا أثناء لعب جولة جولف مع الأصدقاء.

وعلق على مقطع الفيديو الخاص به: "يقول الناس إن لقطات المخبأ مروعة، هل حاولوا تشغيلها في أستراليا".

ربما كانت أكثر التجارب المرعبة مع الأفعى تعود إلى عام 2016 عندما أصيب لاعبو الجولف بالرعب من مواجهة ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار في ملعب باراديس بالمز للجولف في كيرنز.

قال المدير العام لشركة Paradise Palms ، ديكلان ماكولام :" إنه على الرغم من أن التجربة قد تكون صدمة للاعبي الجولف، إلا أن الثعابين المحلية لا تمثل عادة أي خطر على البشر، وقال ماكولام: "الثعبان ليس ضارًا بالبشر".

وأضاف "لطالما كانت الحياة البرية في باراديس بالمز عامل جذب للاعبي الجولف، ومن الواضح أن هذا جيد ومزدهر".