الأسير محمد نايفة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" من مدينة طولكرم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تجديد عزله من قبل إدارة سجن "أيلون".

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن الأسير نايفة مَثَلَ الأسبوع الماضي أمام لجنة داخلية بخصوص العزل، وكان من المفترض أن يتم إنهاء عزله في 30 كانون الثاني الماضي، لكنها لم تعطه أي قرار، وتفاجأ فيما بعد بتجديد عزله رغم عدم وجود أسباب واضحة لذلك.

وأشارت إلى أن الأسير نايفة أعلن أمس الأربعاء، شروعه بالإضراب عن الطعام، وقام بارجاع كافة الوجبات، مؤكدا أنه لن يتراجع لحين إنهاء عزله.