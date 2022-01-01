غزة: ارتفاع في حالات الطلاق يقابله انخفاض في الزواج

غزة/ سما /

قال حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، الخميس، إن هناك انخفاضًا في عدد حالات الزواج خلال عام 2022، قابله زيادة في حالات الطلاق.

وبين الجوجو خلال "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه الإعلام الحكومي بغزة، إن المحاكم الابتدائية أنجزت (19,550) عقد زواج، في حين بلغت حالات الطلاق من نفس الزواج (1,015) .

وذكر أن حالات الطلاق الإجمالية خلال عام 2022 بلغت (4,319) معاملة، بنسبة إجمالية (20.2%)، وبارتفاع ما نسبته (0.9%) عن نسبة العام الذي سبقه.

وبين أن هناك انخفاض في حالات الزواج بنسبة (6.3%) عن عام 2021،مبينًا أن ارتفاع نسبة الطلاق جاء بسبب انخفاض حالات الزواج نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة بالقطاع.

وأوضح بأن الدوائر والوحدات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أنجزت (96,902) معاملة متنوعة من إرشاد أسري، وشكاوى مواطنين، وترخيص الحكم الشرعي والمعاملات الأخرى خلال العام 2022.