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الرجوب: أخطأنا بعدم التصويت للسعودية

الخميس 02 فبراير 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: أخطأنا بعدم التصويت للسعودية



غزة / سما /

برّر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، أمس الأربعاء، سبب عدم تصويت السلطة لاستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس آسيا 2027.

وأشار الرجوب في مقطع فيديو مع صحيفة (الرياضية) السعودية، إلى أن مندوب الاتحاد الفلسطيني أخطأ بعدم التصويت للمملكة.

وأضاف قائلا: "واضح أن هناك خللاً فنياً حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي لأسباب صحية طارئة، وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر، فقال لي: لن يكون هناك تصويت، وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وختم الرجوب قائلا: "واضح أن مندوبنا أخطأ، وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر"، حسب قوله.

وكانت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية، ذكرت أن الاتحاد الفلسطيني لم يصوت للسعودية، في حين صوت الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السعودية فازت بحق استضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها، بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.

#السعودية #جبريل الرجوب #الاتحاد الفلسطيني #بطولة كأس آسيا

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