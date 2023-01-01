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النقل والمواصلات بالضفة تقرر تعديل تسعيرة النقل العام

الخميس 02 فبراير 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قررت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، تعديل تسعيرة النقل العام اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن التعديل يأتي نظراً لما يعانيه قطاع النقل والمواصلات نتيجة الارتفاعات العالمية على مدخلات عمل المركبات، ولإنصاف العاملين في قطاع النقل والمواصلات وحماية المواطن من أي استغلال.

وأشارت إلى أن التعديل جاء على النحو التالي:

١- زيادة بمقدار نصف شيقل على تعرفة النقل الأقل من خمسة شواقل.

٢- زيادة بمقدار شيقل واحد على تعرفة النقل من خمسة شواقل وأقل من 10 شواقل.

٣- زيادة شيقل ونصف على تعرفة النقل من 10 شواقل وأقل من 15 شيقلا.

٤- زيادة بمقدار شيقلين على تعرفة النقل من 15 شيقلا فما فوق.

ونوهت الوزارة إلى أنه في حال مخالفة أي من العاملين في قطاع النقل العام للتسعيرة الجديدة يتم الاتصال على الرقم 150 أو التواصل مع وحدة الشكاوى على موقع الوزارة الالكتروني.

#وزارة النقل والمواصلات #النقل العام #تسعيرة

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