وكيلة هالاند: سأوافق على أي طلب من لابورتا

تحدثت المحامية البرازيلية رافاييلا بيمنتا التي تقود شركة مينو رايولا بعد رحيله عن علاقتها القوية برئيس نادي برشلونة خوان لابورتا. وأشارت إلى القيمة السوقية في المستقبل لإيرلينج هالاند نجم وهداف مانشستر سيتي.

لعب إيرلينج هالاند دور البطولة في واحدة من أكبر التحركات في سوق الانتقالات الصيفية.. حينما ترك بوروسيا دورتموند وتعاقد مع السيتي مقابل 150 مليون يورو.

وعلى الرغم من وجود عقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2027، فإن الاجتهادات تستمر بخصوص الفريق الذي قد يرتدي النجم النرويجي قميصه مستقبلًا.

وفي حوارها مع صحيفة الآس الإسبانية قالت رافاييلا بيمنتا: “تبلغ قيمة هالاند 1000 مليون.. ربما لن يدفع أحد هذا المبلغ ولكن هذه قيمة الإمكانيات التي يمتلكها”.

قررت البرازيلية اتخاذ خطوة إلى الأمام في مسيرتها المهنية لقيادة شركة وكالة اللاعبين خلفًا لمينو رايولا وكيل الأعمال الشهير والذي رحل عن العالم مؤخرًا.

ارتبط برشلونة سابقًا بفكرة التوقيع مع إيرينج هالاند، ولكن تم استبعاده من السباق بسبب المشاكل المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني.

وفي تعليقها عن علاقة الصداقة القوية بالرئيس خوان لابورتا قالت : “أقول دائمًا أن لابورتا لا يمكنه أن يطلب مني أي شئ في كرة القدم..فهذا ليس عدلا.. لأنه يعلم أنني سأقول له دائمًا نعم”.