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فيديو.. برشلونة يعود بفوز شاق من ميدان ريال بيتيس

الخميس 02 فبراير 2023 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يعود بفوز شاق من ميدان ريال بيتيس



وكالات / سما /

عاد برشلونة بفوز ثمين وشاق من ميدان ريال بيتيس، في اللقاء المؤجل الذي أقيم بينهما مساء أمس الأربعاء، في ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، والذي يأتي لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعدد الفرص من جانب الفريقين، وبالأخص من الفريق الكتالوني الذي كان على وشك فعلها، قبل أن تنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كشر رجال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عن أنيابهم، ونجحوا في تسجيل هدف التقدم عبر أقدام البرازيلي رافينيا، الذي استغل عرضية زميله أليخاندرو بالدي الرائعة على القائم البعيد، عند الدقيقة 65.

ونجح البارسا في مضاعفة تقدمه، من خلال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تكفل بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف وقع عليه جوليس كوندي، بالنيران الصديقة داخل مرمى زميله مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة 85.

فوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة 50، ليوسع الفارق في صدارة جدول الليجا مع الغريم التقليدي، ريال مدريد، إلى ثمانية نقاط بشكل مؤقت، في حين توقف رصيد الخاسر عند 31 نقطة سادساً.

#برشلونة #ريال بيتيس #الدوري الاسباني #بينيتو فيامارين

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