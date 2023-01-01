فيديو.. برشلونة يعود بفوز شاق من ميدان ريال بيتيس

عاد برشلونة بفوز ثمين وشاق من ميدان ريال بيتيس، في اللقاء المؤجل الذي أقيم بينهما مساء أمس الأربعاء، في ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، والذي يأتي لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعدد الفرص من جانب الفريقين، وبالأخص من الفريق الكتالوني الذي كان على وشك فعلها، قبل أن تنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كشر رجال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عن أنيابهم، ونجحوا في تسجيل هدف التقدم عبر أقدام البرازيلي رافينيا، الذي استغل عرضية زميله أليخاندرو بالدي الرائعة على القائم البعيد، عند الدقيقة 65.