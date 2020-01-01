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تياجو سيلفا يكشف تطورات تجديد عقده مع تشيلسي

الخميس 02 فبراير 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تياجو سيلفا يكشف تطورات تجديد عقده مع تشيلسي



وكالات / سما /

كشف المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، قلب دفاع فريق تشيلسي الإنجليزي، الستار عن تطورات تجديد عقده مع إدارة الفريق اللندني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات صحفية، مساء أمس الأربعاء.

تياجو ربطته تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية بالتوقيع على عقد جديد مع تشيلسي، ليبقى في النادي بالموسم المقبل، في ظل انتهاء العقد المبرم مع إدارة البلوز في يونيو القادم.

وقال تياجو سيلفا، في تصريحات لشبكة ESPN عن مستقبله” هناك مفاوضات جارية، وربما يحدث التوقيع على العقد الجديد في الأيام القليلة المقبلة، خطتي هي الاستمرار في تشيلسي، والنادي يرغب في مواصلة الاعتماد عليّ”.

وأضاف المدافع البرازيلي” تشيلسي يحتاجني في وقت بناء الفريق من جديد، وأنا هنا جاهز للمساعدة”.

ويتواجد تياجو سيلفا في فريق ملعب ستامفورد بريدج منذ أغسطس 2020، بعدما ترك فريقه السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة مجانية.

ويعتبر قلب دفاع السامبا من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب جراهام بوتر في الموسم الجاري، وشارك بالفعل في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي، و5 بدوري ابطال أوروبا.

#تياجو سيلفا #تشيلسي #العقد

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