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فيديو.. مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الرابطة ويضرب موعداً مع نيوكاسل

الخميس 02 فبراير 2023 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الرابطة ويضرب موعداً مع نيوكاسل



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر يونايتد من التأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة على حساب نادي نوتينجهام فورست.

وكان مانشستر يونايتد قد كرر فوزه على مُنافسه في إياب دور نصف النهائي، لينتهي اللقاء بينهما بنتيجة 2-0 على أرض ملعب أولد ترافورد.

وسجل الهدف الأول للشياطين الحُمر النجم  الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 73، وذلك بعد مُتابعته لكرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح النجم البرازيلي فريد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، وجاء الهدف بعد استغلاله تمريرة هدية من زميله الإنجليزي ماركوس راشفورد أمام المرمى.

وكان اليونايتد قد فاز في مُباراة الذهاب بين الفريقين على أرض ملعب نوتينجهام بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل لفريق لنهائي البطولة بنتيجة 5-0 في مجموع المُبارتين.

وكان نادي نيوكاسل يونايتد قد تأهل بدوره لنهائي البطولة بعد التغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في مجموع مُواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

وسيُقام اللقاء النهائي يوم الأحد المُوافق 26 فبراير على أرض ستاد ويمبلي التاريخي في العاصمة البريطانية لندن.

#مانشستر يونايتد #كأس الرابطة الإنجليزية #نيوكاسل #نوتينجهام فورست

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