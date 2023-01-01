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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 02 فبراير 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الخميس، في عناوينها هدم قوات الاحتلال المنازل والمنشآت ومواصلة الحصار المفروض على مدينة أريحا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- المتطرف "بن غفير" يواصل التضييق على الأسرى والحركة الأسيرة تؤكد جاهزيتها لكل أشكال المواجهة

- حكومة الاحتلال تطالب "العليا" بتأجيل ردها بشأن الخان الأحمر حتى حزيران المقبل

- الاحتلال يواصل مجزرة هدم المنازل والمنشآت ومحاصرة أريحا

- اشتية: الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة إلى نتائج كارثية

- الشيخ يطلع مساعدة وزير الخارجية الأميركي على آخر المستجدات السياسية والميدانية

- الجامعة العربية تطالب بتحرك فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

- "أمنستي": الخطر يداهم الفلسطينيين وعلى إسرائيل تفكيك نظام الفصل العنصري

- الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

- موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأسلحة

 * "الأيام":

- الاحتلال يهدم في القدس وبيت جالا ويواصل حصاره المفروض على أريحا

- الشيخ يبحث مع مساعدة بلينكن المستجدات السياسية والميدانية

- حكومة نتنياهو تطلب تأجيل ردها حول "الخان الأحمر" إلى حزيران القادم

- الشرطة تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

- إسرائيل تدرس وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية

- نتنياهو: "سلام عملي" مع الفلسطينيين بعد انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي

- "أمنستي" تطالب إسرائيل بتفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)

* "القدس":

- المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم

- هدم 5 مساكن ومنشآت والجيش ينكل بأهالي بيت إكسا ومستوطنون يهاجمون منزلا

- الحكومة الإسرائيلية تطالب "العليا" بتأجيل ردها بشأن "الخان الأحمر" إلى الصيف المقبل

- الخارجية الأميركية تتجنب وصف الشعب الفلسطيني في الضفة بأنه يعيش تحت الاحتلال

- "العفو الدولية": الخطر يداهم الفلسطينيين بينما ترسخ إسرائيل نظام الفصل العنصري

- نتنياهو يزعم: "سلام عملي" مع الفلسطينيين بعد انتهاء "الصراع العربي – الإسرائيلي"

- موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

#الصحف الفلسطينية

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