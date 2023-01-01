أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الخميس، في عناوينها هدم قوات الاحتلال المنازل والمنشآت ومواصلة الحصار المفروض على مدينة أريحا.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- المتطرف "بن غفير" يواصل التضييق على الأسرى والحركة الأسيرة تؤكد جاهزيتها لكل أشكال المواجهة
- حكومة الاحتلال تطالب "العليا" بتأجيل ردها بشأن الخان الأحمر حتى حزيران المقبل
- الاحتلال يواصل مجزرة هدم المنازل والمنشآت ومحاصرة أريحا
- اشتية: الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة إلى نتائج كارثية
- الشيخ يطلع مساعدة وزير الخارجية الأميركي على آخر المستجدات السياسية والميدانية
- الجامعة العربية تطالب بتحرك فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
- "أمنستي": الخطر يداهم الفلسطينيين وعلى إسرائيل تفكيك نظام الفصل العنصري
- الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس
- موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأسلحة
* "الأيام":
- الاحتلال يهدم في القدس وبيت جالا ويواصل حصاره المفروض على أريحا
- الشيخ يبحث مع مساعدة بلينكن المستجدات السياسية والميدانية
- حكومة نتنياهو تطلب تأجيل ردها حول "الخان الأحمر" إلى حزيران القادم
- الشرطة تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس
- إسرائيل تدرس وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية
- نتنياهو: "سلام عملي" مع الفلسطينيين بعد انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي
- "أمنستي" تطالب إسرائيل بتفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)
* "القدس":
- المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم
- هدم 5 مساكن ومنشآت والجيش ينكل بأهالي بيت إكسا ومستوطنون يهاجمون منزلا
- الحكومة الإسرائيلية تطالب "العليا" بتأجيل ردها بشأن "الخان الأحمر" إلى الصيف المقبل
- الخارجية الأميركية تتجنب وصف الشعب الفلسطيني في الضفة بأنه يعيش تحت الاحتلال
- "العفو الدولية": الخطر يداهم الفلسطينيين بينما ترسخ إسرائيل نظام الفصل العنصري
- نتنياهو يزعم: "سلام عملي" مع الفلسطينيين بعد انتهاء "الصراع العربي – الإسرائيلي"
- موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة