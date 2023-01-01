المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم

القدس المحتلة / سما /

صادقت ما يسم بلجنة التخطيط والبناء اللوائية الاسرائيلية في القدس المحتلة، على إيداع خطتين استيطانيتين في الثوري وعلى أجزاء من أراضي جبل المكبر وصور باهر جنوب العاصمة الفلسطينية، وفي مستوطنتي "كريات يوفيل" و"أرنونا" بإجمالي يصل إلى 1,200 وحدة استيطانية.



وتشمل الخطة في شارع القدس الثوري-أبو طور ، 1070 وحدة استيطانية ستجمع بين المناطق التجارية والتوظيف والمباني العامة، فيما تشمل عند تقاطع شارعي القدس-الخليل في مستوطنة "أرنونا" 160 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في برج من 30 طابقا ومبنى من 10 طوابق، وسيشمل كلا المبنيين مباني عامة في الطوابق الأرضية.



وتزامن هذا وتم تنسيقة لأول مرة مع الحكم العسكري – دائرة التخطيط بالإدارة المدنية التي أودعت أمس، وصادقت على 3 مخططات استعمارية جديدة من اجل إضافة وحدات استيطانية وتغيير استخدامات أراضٍ فلسطينية خاصة داخل مستوطنتي "عمانوائيل" المقامة على أراضي سلفيت، ومستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة على أراضي بيت لحم.



ووفق خطة بلدية الاحتلال، سيتم بناء خمسة أبراج من 23-30 طابقا ستجمع بين المباني التجارية والتوظيف والمباني العامة في الطوابق الأرضية على طول شارع القدس بيت لحم، من إجمالي عدد الوحدات السكنية، وسيتم تخصيص 150 وحدة للشقق الصغيرة التي تصل مساحتها إلى 55 مترا مربعا، ويوجد حاليا 10 وحدات سكنية من 8 طوابق في المجمع، تضم حوالي 340 وحدة سكنية، سيتم إخلاؤها للمشروع الجديد. وفق ما جاء في الخطة.



وتقترح الخطة تحسين المساحة العامة في منطقتها من خلال توسيع الطرق، وإنشاء ساحة عامة بمساحة حوالي 600 متر مربع، وإنشاء ممر جديد بين طريق الخليل القدس، مما يتيح الاتصال بمسار مشي قائم شرق منطقة الخطة، وبالتالي المساهمة في ربط الحي وجعله قابلا للوصول إلى محطة القطار الخفيف في شارع الخليل.