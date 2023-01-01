فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- بن غفير يستفز الأسرى وقد يجر قطاع غزة إلى التصعيد
- إطلاق القذيفة من غزة باتجاه سديروت لها علاقة مباشرة مع ما يحدث بالسجون
- الحكومة تطلب تأجيل ردها على إخلاء الخان الأحمر لمدة 4 شهور
- تشاد تفتح سفارة في تل أبيب
- نتنياهو لا يكون دقيقا في رده عندما يلتقي مع الإعلام الأجنبي حول قضايا محلية
- نتنياهو: لوزير الأمن السابق غانتس عشيقة وهناك فيديو يوثق ذلك
* "يديعوت أحرونوت":
- خطة لتمكين عشرات آلاف الإسرائيليين من الحصول على السلاح
- الحكومة تطلب مرة أخرى تأجيل إخلاء الخان الأحمر
- نتنياهو يزور فرنسا اليوم ويلتقي الرئيس الفرنسي
- المراسل العسكري يوسي يهوشوع: تحدي السجون والتعامل مع الأسرى حساس للغاية لأنهم يوحدون غزة والضفة
* "معاريف":
- غضب في الجنوب بعد إطلاق قذيفة على سديروت والائتلاف الحكومي يطالب برد عسكري عنيف
- الحكومة تطلب من المحكمة العليا تأجيل قرارها لإخلاء الخان الأحمر لمدة 4 شهور
- نتنياهو لا ينفي ولا يؤكد قيام إسرائيل بقصف مصنع للسلاح في أصفهان
- افتتاح سفارة تشاد بتل أبيب اليوم