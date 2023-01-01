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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 02 فبراير 2023 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- بن غفير يستفز الأسرى وقد يجر قطاع غزة إلى التصعيد

- إطلاق القذيفة من غزة باتجاه سديروت لها علاقة مباشرة مع ما يحدث بالسجون

- الحكومة تطلب تأجيل ردها على إخلاء الخان الأحمر لمدة 4 شهور

- تشاد تفتح سفارة في تل أبيب

- نتنياهو لا يكون دقيقا في رده عندما يلتقي مع الإعلام الأجنبي حول قضايا محلية

- نتنياهو: لوزير الأمن السابق غانتس عشيقة وهناك فيديو يوثق ذلك

* "يديعوت أحرونوت":

- خطة لتمكين عشرات آلاف الإسرائيليين من الحصول على السلاح

- الحكومة تطلب مرة أخرى تأجيل إخلاء الخان الأحمر

- نتنياهو يزور فرنسا اليوم ويلتقي الرئيس الفرنسي

- المراسل العسكري يوسي يهوشوع: تحدي السجون والتعامل مع الأسرى حساس للغاية لأنهم يوحدون غزة والضفة

* "معاريف":

- غضب في الجنوب بعد إطلاق قذيفة على سديروت والائتلاف الحكومي يطالب برد عسكري عنيف

- الحكومة تطلب من المحكمة العليا تأجيل قرارها لإخلاء الخان الأحمر لمدة 4 شهور

- نتنياهو لا ينفي ولا يؤكد قيام إسرائيل بقصف مصنع للسلاح في أصفهان

- افتتاح سفارة تشاد بتل أبيب اليوم

#الصحف الإسرائيلية

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