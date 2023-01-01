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لأول مرة .. سموتريتش يوقع على اقتطاع مبلغ مضاعف من أموال "المقاصة" الفلسطينية

الخميس 02 فبراير 2023 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. سموتريتش يوقع على اقتطاع مبلغ مضاعف من أموال "المقاصة" الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قرر اقتطاع أموال إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن سموتريتش وقع قراراً باقتطاع مضاعف من الأموال قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضراب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن هذه الاقتطاعات ستذهب كتعويضات لعائلات قتلى العمليات التي ينفذها فلسطينيون، بدلاً من أن تحولها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.

وكان سموتريتش، وقع مطلع العام الجاري 2023، قراراً بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة".

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