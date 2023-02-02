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هــدم منزلين في دوما بعد اقتحام قوات كبيرة للمنطقة

الخميس 02 فبراير 2023 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هــدم منزلين في دوما بعد اقتحام قوات كبيرة للمنطقة



نابلس/ سما/

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية دوما جنوب نابلس صباح اليوم الخميس 2/2/2023 ، وشرعت بهدم منزلين في القرية بحجة البناء في المنطقة "ج".

وأوضح رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية هدمت منزلي المواطنين محمد علي، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، ومصطفى خالد مليحات، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، بحجة البناء في المنطقة "ج".

وكانت قوات الاحتلال قد اخطرت بهدم عدد من المنازل في دوما، معربا عن خشيته من أن يكون هدم المنزلين مقدمة لهدم منازل أخرى وتشريد أهلها.

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