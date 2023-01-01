  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من المغير غالبيتهم أطفال

الخميس 02 فبراير 2023 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 مواطنا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم اطفال.


وقال مرزوق ابو نعيم عضو مجلس قروي المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا على الاقل.


وأضاف أن المعتقلين هم: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان، عمر راقي ابو عليا، باسل راقي ابو عليا، الشقيقين احمد ومحمد بشار ابو عليا، سيم حميد نعسان، باسل منير ابو عليا، محمد سمير ابو عليا، فادي شحادة ابو عليا، عثمان احمد نعسان،  محمد مصطفى ابو عليا، اديب حمدالله نعسان، محمد احمد (ابو راضي ) ابو عليا، محمد عاطف ابو عليا.

#الاحتلال #قرية المغير #رام الله #أطفال

الأكثر قراءة اليوم

مصر لإسرائيل: التوتر بغزة له حل ويمكن التعامل مع حماس اما بحالة الأقصى فلا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا..

الامن الاسرائيلي يحذر نتنياهو: لا أحد يضمن رد الجهاد الاسلامي أو الاعتماد على قطر ومصر في تهدئة حماس

خبراء دوليون يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة..

غليان بالليكود: وزراء يرفضون الاستقالة من الكنيست بموجب "القانون النرويجي"

موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الأسيرات في رسالة صوتية مسربة لهن : هل سنجد من ينصرنا؟!

مقترح يهدّد طلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً

بلينكن

"أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟

بطلب مصري.. وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يضم قيادات عسكرية يزور القاهرة

طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخ اطلق من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم