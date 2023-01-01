الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من المغير غالبيتهم أطفال

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 مواطنا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم اطفال.



وقال مرزوق ابو نعيم عضو مجلس قروي المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا على الاقل.



وأضاف أن المعتقلين هم: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان، عمر راقي ابو عليا، باسل راقي ابو عليا، الشقيقين احمد ومحمد بشار ابو عليا، سيم حميد نعسان، باسل منير ابو عليا، محمد سمير ابو عليا، فادي شحادة ابو عليا، عثمان احمد نعسان، محمد مصطفى ابو عليا، اديب حمدالله نعسان، محمد احمد (ابو راضي ) ابو عليا، محمد عاطف ابو عليا.