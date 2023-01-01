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"يديعوت" : قرارات بن غفير الأخيرة تستنزف موزانة حكومة نتنياهو

الخميس 02 فبراير 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" : قرارات بن غفير الأخيرة تستنزف موزانة حكومة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمنع طهي "خبز البيتا" من قبل الأسرى الفلسطينيين في سجني "ريمون" و "كتسيعوت" سيجبر إدارة السجون على إنفاق 1.5 مليون شيكل لشراء الخبز من مورد خارجي.

ووفقًا للصحيفةـ، فإن نقل الخبز ودخوله الحمولة يوميًا لنقله إلى داخل السجون سيضيف عبئًا آخر بشأن إجراءات التفتيش الأمني والتي كان يتم تجنبها حتى الآن.

ويستعد جهاز "الشاباك" إلى سيناريوهات التصعيد داخل السجون وأن يقوم الأسرى بأنفسهم بإشعال الأوضاع خاصة داخل سجن "ريمون".

وأطلق بالأمس صاروخ من قطاع غزة بعد تسجيل صوتي لأسيرات فلسطينيات يستصرخن معاناتهن، فيما رد بن غفير بأن إطلاق الصواريخ لن يمنعه من اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق الأسرى كجزء من سياسته الجديدة.

ويسعى بن غفير إلى تنفيذ إجراءات لم يوافق بعد عليها جهاز "الشاباك"، مثل نقل الأسرى إلى زنازين، وإلغاء الشراء المركزي من الكانتين، وإلغاء شراء المنتجات من خارج السجن.

وكانت قناة ريشت كان العبرية، ذكرت مساء أمس، أن الجهات الأمنية تعارض خطوات بن غفير وتعتبرها بأنها ستؤدي لتصعيد كبير في الشارع الفلسطيني.

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