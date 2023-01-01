حماس تعلق على القصف الإسرائيلي على غزة

غزة/ سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن غارات الاحتلال الاسرائيلي على غزة هو إكمال لحلقات العدوان الذي يشنه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويصعد من هجمته على الأسرى الأبطال.

وأشار الى أن وجود الحكومة الاسرائيلية اليمينية بسياستها المتطرفة يفتح البواب واسعاً أمام التصعيد الميداني.

واضاف:"نحن أمام فعل بطولي لكتائب القسام في التصدي لعدوان الاحتلال وقصفه للقطاع ، وسيبقى القسام درع الشعب وسيفه".

وأكمل :"يكتمل مشهد البطولة الذي ترسمه المقاومة في الضفة الغربية والقدس بعملياتها الفدائية، بتصدي كتائب القسام لعدوان الاحتلال اليوم على القطاع".