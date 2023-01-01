الاحتلال يعلن عن مقتل جندي اسرائيلي متأثراً بإصابته إثر عملية "إلعاد"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته بجروح خطيرة، في عملية فدائية قبل 9 أشهر.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الجندي شمعون معطوف الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية إلعاد قبل حوالي 9 أشهر، قتل متأثرًا بجراحه.

ويرتفع بذلك قتلى عملية إلعاد إلى 4 فيما أصيب آخرين بجراح مختلفة.

ونجح الأسيرين أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، بتنفيذ العملية، ونجحا في التنقل بين مواقع عدة في متنزه بالبلدة، وهما يحملان سلاحا ناريا وفأسا، حتى لحظة القبض عليهم من قبل قوات الاحتلال.