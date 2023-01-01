  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 02 فبراير 2023 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 10 مواطنين من قرية المغير شرق رام الله، وهم: أحمد، ومحمد بشار أبو عليا، مجد نزار النعسان، محمد خالد النعسان، وسيم أحمد النعسان، باسل منير أبو عليا، محمد سميرـ، فادي شحادة أبو عليا، محمد عاطف أبو عليا، ومحمد مصطفى أبو عليا.

فيما اعتقل ناجي رياض، وليث عاهد من كفر مالك شرق رام الله.

واعتقل صديق العوري، ومحمد العوري، وموسى العوري من البيرة.

وفي نابلس، اعتقل نور خويرة، وصالح أبو صالح.

فيما اعتقل من مخيم نور شمس في طولكرم، محمد قاسم، وسيف أبو الرعد، ونايف أبو الرب.


واعتقل المحرر محسن شريم من قلقيلية، وبراء القواسمي من الخليل.

الأكثر قراءة اليوم

مصر لإسرائيل: التوتر بغزة له حل ويمكن التعامل مع حماس اما بحالة الأقصى فلا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا..

الامن الاسرائيلي يحذر نتنياهو: لا أحد يضمن رد الجهاد الاسلامي أو الاعتماد على قطر ومصر في تهدئة حماس

خبراء دوليون يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة..

غليان بالليكود: وزراء يرفضون الاستقالة من الكنيست بموجب "القانون النرويجي"

موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الأسيرات في رسالة صوتية مسربة لهن : هل سنجد من ينصرنا؟!

مقترح يهدّد طلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً

بلينكن

"أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟

بطلب مصري.. وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يضم قيادات عسكرية يزور القاهرة

طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخ اطلق من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم