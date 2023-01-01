قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 10 مواطنين من قرية المغير شرق رام الله، وهم: أحمد، ومحمد بشار أبو عليا، مجد نزار النعسان، محمد خالد النعسان، وسيم أحمد النعسان، باسل منير أبو عليا، محمد سميرـ، فادي شحادة أبو عليا، محمد عاطف أبو عليا، ومحمد مصطفى أبو عليا.

فيما اعتقل ناجي رياض، وليث عاهد من كفر مالك شرق رام الله.

واعتقل صديق العوري، ومحمد العوري، وموسى العوري من البيرة.

وفي نابلس، اعتقل نور خويرة، وصالح أبو صالح.

فيما اعتقل من مخيم نور شمس في طولكرم، محمد قاسم، وسيف أبو الرعد، ونايف أبو الرب.



واعتقل المحرر محسن شريم من قلقيلية، وبراء القواسمي من الخليل.