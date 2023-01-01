الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة على بعض المناطق

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة بين الحين والآخر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا الى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة، بارداُ الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم السبت المقبل، بمنخفض جوي، ويكون الجو بارداُ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما الأحد، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الامطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في مناطق الأغوار، شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.