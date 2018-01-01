الاحتلال يؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس لمدة 4 شهور

القدس المحتلة/ سما/

أفاد الإعلام العبري، مساء اليوم الأربعاء، بتأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس مدة 4 أشهر.

وذكر الاعلام العبري، أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" طالبت المحكمة العليا تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر بالقدس المحتلة لـ4 أشهر أخرى، للمرة التاسعة.

وزار الخان الأحمر، يوم الاثنين الماضي، نحو 30 دبلوماسيًا أوروبيًا بينهم ممثلون عن القنصليات البريطانية والايرلندية والألمانية والفرنسية، وغيرها، داعين للضغط على الاحتلال لوقف هدم القرية.

الجدير بالذكر أن نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، يعيشون خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، فيما تجددت مخاوف أهالي القرية بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.

ويعد مخطط تهجير سكان الخان الأحمر جزءًا من مشاريع الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وتهجير سكانها لصالح الاستيطان، ليصل عددهم إلى أقل من 20% من سكان المدينة.

ومنذ نيسان/ أبريل 2018، قدمت حكومات الاحتلال المتعاقبة 8 طلبات لمحكمة الاحتلال العليا لتمديد إرجاء الهدم، تحت وطأة ضغوط المقاومة الشعبية والمواقف الدولية والآراء القانونية، التي أكدت أن التهجير القسري يمثل جريمة حرب.