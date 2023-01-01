وزارة التعليم بغزة تطلق 4 جوائز للبحث العلمي

غزة / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن إطلاق (4) جوائز في مجال البحث العلمي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي " إن هذه الجوائز تأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية دعم أنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وحرصاً على تشجيع إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة المختلفة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة من خلال إيجاد بنية بحثية مستدامة، وصولاً إلى توظيف أنشطة البحث العلمي ونتائجها في الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.

وأوضحت أن الجوائز هي: جائزة وزارة التربية والتعليم العالي لأفضل مؤسسة تعليم عالي في مجال الإنتاج البحثي، جائزة وزارة التربية والتعليم العالي (للبحث العلمي) خاصة بالإنتاج البحثي للباحثين، جائزة وزارة التربية والتعليم العالي لأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه، جائزة وزارة التربية والتعليم العالي للتميز البحثي لطلبة البكالوريوس.