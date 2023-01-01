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مؤشر سلطة النقد :تحسن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

الأربعاء 01 فبراير 2023 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشر سلطة النقد :تحسن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة



القدس المحتلة/ سما/

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال"تحسناً في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي ارتفع من 2.5 نقطة في كانون الأول 2022، إلى 4.9 نقطة في كانون الثاني 2023، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من 5.0 نقطة في كانون الأول، إلى 7.6 نقطة في كانون الثاني. وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر الإنشاءات (من –1.7 إلى 1.0)، إلى جانب الارتفاع في مؤشر الطاقة المتجددة (من -0.2 إلى 0.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.1). وفي المقابل انخفض مؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 2.2)، بينما استقر مؤشر الصناعة عند 3.4 نقطة، ومؤشر التجارة عند -0.4 نقطة، ومؤشرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم فيالضفة الغربية باستقرار مستويات الإنتاج، بينما أشاروا إلى انخفاض في حجم المبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد ارتفع المؤشر الكلي من -10.3 نقطة في كانون الأول، إلى –9.3 نقطة في كانون الثاني، جراء ارتفاع مؤشر الإنشاءات (من -3.9 إلى -2.9)، ومؤشر الزراعة (من 1.2 إلى 3.6)، في مقابل انخفاض مؤشر التجارة (من –8.8 إلى -10.1). فيما استقر مؤشر الصناعة عند 3.6 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند-3.7 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج، وارتفاع في حجم المبيعات إلى جانب انخفاض في حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاث القادمة فكانت سلبية.

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