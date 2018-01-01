رئيس تشاد يفتتح غدا سفارة في تل أبيب

القدس المحتلة/ سما/

وصل رئيس تشاد إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، والتقى مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسيفتتحان غدا سفارة تشاد في إسرائيل.



وجددت إسرائيل العلاقات الدبلوماسية مع تشاد عام 2019، بعد أن قطعت عام 1972.

وزار رئیس تشاد السابق "إدريس ديبي" والد الرئيس الحالي، إسرائيل نهاية عام 2018، وكان التقي نتنياهو حين كان في الحكم ايضا.

وقال نتنياهو بحسب بيان صادر عن مكتبه، "إننا ننظر إلى هذه العلاقات على أنها مهمة للغاية، مع دولة كبيرة في قلب أفريقيا. وهذه علاقات نريدها تطويرها إلى مستويات جديدة وأعالي جديدة، وزيارتك هنا إلى إسرائيل وفتح السفارة هما تعبير عن ذلك".